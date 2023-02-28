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Григорий Иванов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.08.1808

Сын: Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Наталия (Петрова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Екатерина Григорьева

Мать ребёнка: Наталия (Петрова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Наталия (Петрова)

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.10.1824

Жена: Евдокия Маркова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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