Григорий Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1808
Сын: Пётр Григорьев
Мать ребёнка: Наталия (Петрова)
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Екатерина Григорьева
Мать ребёнка: Наталия (Петрова)
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Наталия (Петрова)
Бракосочетание
12.10.1824
Жена: Евдокия Маркова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно