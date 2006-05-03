Крылова (Ложкина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Ложкина) Нина Николаевна

Место рождения

Ступино, Ступино, Московская область

Дата рождения

03.05.1960

Дата смерти

03.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1960

Отец: Ложкин Николай Андриянович

Мать: Ложкина (Балакина) Мария Ивановна

Ступино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
30.04.1980

Муж: Кузнецов Александр Михайлович

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1981

Сын: Кузнецов Николай Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Михайлович

Ступино, Ступино, Московская область
Развод
13.09.1983

Муж: Кузнецов Александр Михайлович

Ступино, Ступино, Московская область
Брак расторгнут на основании Ступинского городского суда Московской области от 15 июля 1983 года.
Бракосочетание
24.10.1987

Муж: Крылов Юрий Александрович

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1988

Дочь: Женаева (Крылова) Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Крылов Юрий Александрович

Ступино, Ступино, Московская область
Смерть
03.05.2006
Ступино, Ступино, Московская область

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