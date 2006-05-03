Крылова (Ложкина) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.05.1960
Дата смерти03.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1960
Бракосочетание
30.04.1980
Рождение ребёнка
16.08.1981
Сын: Кузнецов Николай Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Михайлович
Развод
13.09.1983
Брак расторгнут на основании Ступинского городского суда Московской области от 15 июля 1983 года.
Бракосочетание
24.10.1987
Рождение ребёнка
08.05.1988
Дочь: Женаева (Крылова) Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Крылов Юрий Александрович
Смерть
03.05.2006