Ложкина (Балакина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.02.1920
Дата смерти14.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1920
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/0ac79ffb-ecfc-4de5-abff-1effb5cf702b/96 Книга регистрации актов о рождении Бюро ЗАГС Кончинского ВИК Архив г.о. Кашира, фонд №66, опись №1, дело №184, ст... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Тамошкина Лидия Абрамовна
Отец ребёнка: Тамошкин Абрам Абрамович
Бракосочетание
06.08.1959
Рождение ребёнка
03.05.1960
Дочь: Крылова (Ложкина) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Ложкин Николай Андриянович
Смерть
14.09.1991