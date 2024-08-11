Ложкина (Балакина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкина (Балакина) Мария Ивановна

Место рождения

Гладкое, Кашира, Московская область

Дата рождения

25.02.1920

Дата смерти

14.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1920

Отец: Балакин Иван Яковлевич

Мать: Балакина (Смирнова) Мария Алексеевна

Гладкое, Кашира, Московская область
Источник – https://yandex.ru/archive/catalog/0ac79ffb-ecfc-4de5-abff-1effb5cf702b/96 Книга регистрации актов о рождении Бюро ЗАГС Кончинского ВИК Архив г.о. Кашира, фонд №66, опись №1, дело №184, ст... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тамошкин Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Тамошкина Лидия Абрамовна

Отец ребёнка: Тамошкин Абрам Абрамович

Бракосочетание
06.08.1959

Муж: Ложкин Николай Андриянович

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1960

Дочь: Крылова (Ложкина) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Ложкин Николай Андриянович

Ступино, Ступино, Московская область
Смерть
14.09.1991
Ступино, Ступино, Московская область

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