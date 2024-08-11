Ложкин Николай Андриянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1915
Дата смерти25.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1915
Демобилизация
23.05.1946
Источник – https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat905536/
Бракосочетание
06.08.1959
Рождение ребёнка
03.05.1960
Дочь: Крылова (Ложкина) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Ложкина (Балакина) Мария Ивановна
Смерть
25.07.1980