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Ложкин Николай Андриянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1915

Дата смерти

25.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1915

Отец: Ложкин Андриян Митрофанович

Мать: Ложкина Мария Николаевна

Демобилизация
23.05.1946
Ступино, Ступино, Московская область
Источник – https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat905536/
Бракосочетание
06.08.1959

Жена: Ложкина (Балакина) Мария Ивановна

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1960

Дочь: Крылова (Ложкина) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Ложкина (Балакина) Мария Ивановна

Ступино, Ступино, Московская область
Смерть
25.07.1980
Ступино, Ступино, Московская область

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