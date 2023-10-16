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Кузнецов Александр Михайлович

Место рождения

Ступино, Ступино, Московская область

Дата рождения

28.10.1954

Дата смерти

16.10.2023

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1954

Отец: Кузнецов Михаил

Мать: Киселёва (Елисеева) Валентина Дмитриевна

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Павел Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
30.04.1980

Жена: Крылова (Ложкина) Нина Николаевна

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
16.08.1981

Сын: Кузнецов Николай Александрович

Мать ребёнка: Крылова (Ложкина) Нина Николаевна

Ступино, Ступино, Московская область
Развод
13.09.1983

Жена: Крылова (Ложкина) Нина Николаевна

Ступино, Ступино, Московская область
Брак расторгнут на основании Ступинского городского суда Московской области от 15 июля 1983 года.
Смерть
16.10.2023
Ступино, Ступино, Московская область

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