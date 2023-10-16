Кузнецов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.10.1954
Дата смерти16.10.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Павел Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
30.04.1980
Рождение ребёнка
16.08.1981
Сын: Кузнецов Николай Александрович
Мать ребёнка: Крылова (Ложкина) Нина Николаевна
Развод
13.09.1983
Брак расторгнут на основании Ступинского городского суда Московской области от 15 июля 1983 года.
Смерть
16.10.2023