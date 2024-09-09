Берсенев Михаил Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерсенев Михаил Евграфович

Берсенев Михаил Евграфович

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1844 г.р.

Жена

1867 г.р.
1893 г.р.
Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Берсенев Евграф Андреевич

Мать: Берсенев Анисия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берсенева Евгения Григорьевна

Бракосочетание
04.10.1887

Жена: Берсенева (Матренина) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
10.01.1899

Сын: Берсенёв Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Берсенева Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
08.03.1900

Сын: Берсенёв Яков Михайлович

Мать ребёнка: Берсенева Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
20.04.1902

Дочь: (Берсенёва) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Берсенева Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
07.04.1904

Дочь: (Берсенёва) Афанасия Михайловна

Мать ребёнка: Берсенева Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
17.08.1905

Дочь: (Берсенёва) Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Берсенева Евгения Григорьевна

Бракосочетание
18.01.1912

Жена: Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1913

Сын: Берсенев Максим Михайлович

Мать ребёнка: Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
08.01.1915

Дочь: (Берсенёва) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1916

Сын: Берсенёв Николай Михайлович

Мать ребёнка: Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна

Рождение ребёнка
?.11.1918

Дочь: (Берсенёва) Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.