Берсенев Михаил Евграфович
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.10.1887
Рождение ребёнка
10.01.1899
Сын: Берсенёв Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Берсенева Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
08.03.1900
Мать ребёнка: Берсенева Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
20.04.1902
Дочь: (Берсенёва) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Берсенева Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
07.04.1904
Дочь: (Берсенёва) Афанасия Михайловна
Мать ребёнка: Берсенева Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
17.08.1905
Дочь: (Берсенёва) Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Берсенева Евгения Григорьевна
Бракосочетание
18.01.1912
Рождение ребёнка
18.02.1913
Сын: Берсенев Максим Михайлович
Мать ребёнка: Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1915
Дочь: (Берсенёва) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1916
Сын: Берсенёв Николай Михайлович
Мать ребёнка: Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
?.11.1918
Дочь: (Берсенёва) Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна
Смерть
Неизвестно