Берсенев Евграф Андреевич
Место рожденияс. Сухоложское, Свердловская область, Россия
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Отец: Берсенев Андрей ?
Мать: не указана
Сын: Берсенев Иван Евграфьевич
Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна
Дочь: (Берсенёва) Дария Евграфовна
Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна
Дочь: (Берсенёва) Анна Евграфовна
Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна
Сын: Берсенев Михаил Евграфович
Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна
Дочь: (Берсенёва) Акилина Евграфовна
Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна
Дочь: (Берсенёва) Пелагея Евграфовна
Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна
Сын: Берсенев Андрей Евграфович
Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна
Дочь: (Берсенёва) Екатерина Евграфовна
Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна
Дочь: (Берсенёва) Александра Евграфовна
Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна