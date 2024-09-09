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Берсенев Евграф Андреевич

Место рождения

с. Сухоложское, Свердловская область, Россия

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Берсенев Андрей ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Берсенев Иван Евграфьевич

Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна

Рождение ребёнка
До 1861

Дочь: (Берсенёва) Дария Евграфовна

Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: (Берсенёва) Анна Евграфовна

Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Берсенев Михаил Евграфович

Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: (Берсенёва) Акилина Евграфовна

Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна

Рождение ребёнка
02.05.1879

Дочь: (Берсенёва) Пелагея Евграфовна

Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна

Рождение ребёнка
30.06.1883

Сын: Берсенев Андрей Евграфович

Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна

Рождение ребёнка
12.11.1884

Дочь: (Берсенёва) Екатерина Евграфовна

Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна

Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: (Берсенёва) Александра Евграфовна

Мать ребёнка: Берсенев Анисия Стефановна

Смерть
Неизвестно

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