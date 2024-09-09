Берсенев Анисия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерсенев Анисия Стефановна

Берсенев Анисия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Берсенев Иван Евграфьевич

Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич

Рождение ребёнка
До 1861

Дочь: (Берсенёва) Дария Евграфовна

Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: (Берсенёва) Анна Евграфовна

Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Берсенев Михаил Евграфович

Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: (Берсенёва) Акилина Евграфовна

Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич

Рождение ребёнка
02.05.1879

Дочь: (Берсенёва) Пелагея Евграфовна

Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич

Рождение ребёнка
30.06.1883

Сын: Берсенев Андрей Евграфович

Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич

Рождение ребёнка
12.11.1884

Дочь: (Берсенёва) Екатерина Евграфовна

Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич

Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: (Берсенёва) Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.