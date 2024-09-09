Берсенев Анисия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Берсенев Иван Евграфьевич
Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
До 1861
Дочь: (Берсенёва) Дария Евграфовна
Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: (Берсенёва) Анна Евграфовна
Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Берсенев Михаил Евграфович
Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: (Берсенёва) Акилина Евграфовна
Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
02.05.1879
Дочь: (Берсенёва) Пелагея Евграфовна
Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
30.06.1883
Сын: Берсенев Андрей Евграфович
Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
12.11.1884
Дочь: (Берсенёва) Екатерина Евграфовна
Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: (Берсенёва) Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Берсенев Евграф Андреевич
Смерть
Неизвестно