Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна
Место рожденияд. Сергуловка, Сухоложский район, Свердловская область, Россия
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1912
Рождение ребёнка
18.02.1913
Сын: Берсенев Максим Михайлович
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
08.01.1915
Дочь: (Берсенёва) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
13.10.1916
Сын: Берсенёв Николай Михайлович
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
?.11.1918
Дочь: (Берсенёва) Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович
Смерть
Неизвестно