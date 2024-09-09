Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берсенева (Осинцева) Наталия Ивановна

Место рождения

д. Сергуловка, Сухоложский район, Свердловская область, Россия

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1912

Муж: Берсенев Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
18.02.1913

Сын: Берсенев Максим Михайлович

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
08.01.1915

Дочь: (Берсенёва) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
13.10.1916

Сын: Берсенёв Николай Михайлович

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
?.11.1918

Дочь: (Берсенёва) Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович

Смерть
Неизвестно

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