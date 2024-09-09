Берсенева Евгения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти29.10.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1899
Сын: Берсенёв Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
08.03.1900
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
20.04.1902
Дочь: (Берсенёва) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
07.04.1904
Дочь: (Берсенёва) Афанасия Михайловна
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович
Рождение ребёнка
17.08.1905
Дочь: (Берсенёва) Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович
Смерть
29.10.1911
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно