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Берсенева Евгения Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

29.10.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берсенев Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
10.01.1899

Сын: Берсенёв Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
08.03.1900

Сын: Берсенёв Яков Михайлович

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
20.04.1902

Дочь: (Берсенёва) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
07.04.1904

Дочь: (Берсенёва) Афанасия Михайловна

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович

Рождение ребёнка
17.08.1905

Дочь: (Берсенёва) Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Берсенев Михаил Евграфович

Смерть
29.10.1911
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно

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