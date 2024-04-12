Соколова (Алексеева) Зинаида Сергеевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1865
Дата смерти25.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1865
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Васнецова Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Соколов Константин Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Заслуженная артистка РСФСР
Работа или профессия
Неизвестно
ктриса, театральный режиссёр, театральный педагог
Смерть
25.03.1950