Соколова (Алексеева) Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Алексеева) Зинаида Сергеевна

Соколова (Алексеева) Зинаида Сергеевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.10.1865

Дата смерти

25.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1865

Отец: Алексеев Сергей Владимирович

Мать: Алексеева Елизавета (Адель) Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Васнецова Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Соколов Константин Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Константин Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
Заслуженная артистка РСФСР
Работа или профессия
Неизвестно
ктриса, театральный режиссёр, театральный педагог
Смерть
25.03.1950
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close