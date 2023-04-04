Соколов Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Васнецова Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Соколова Зинаида Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
1919
Никольское, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Похороны
Неизвестно
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область