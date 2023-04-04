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Соколов Константин Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Соколов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Васнецова Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Соколова Зинаида Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Зинаида Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Смерть
1919
Никольское, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Похороны
Неизвестно
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
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