Толстикова (Наумова) Макрина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1899
Дата смерти13.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1899
Отец: Наумов Алексей
Мать: Наумова Мария Семенова
Бракосочетание
28.10.1916
Муж: Толстиков Исай
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1917
Сын: Толстиков Василий
Отец ребёнка: Толстиков Исай
Рождение ребёнка
02.05.1922
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Толстиков Исай
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1973