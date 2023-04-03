Толстикова (Наумова) Макрина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстикова (Наумова) Макрина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1899

Дата смерти

13.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1899

Отец: Наумов Алексей

Мать: Наумова Мария Семенова

Бракосочетание
28.10.1916

Муж: Толстиков Исай

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Толстиков Василий

Отец ребёнка: Толстиков Исай

Рождение ребёнка
02.05.1922

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Толстиков Исай

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
13.01.1973
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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