(Толстикова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1922
Дата смерти10.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1922
Отец: Толстиков Исай
Мать: Толстикова Макрина
Рождение ребёнка
09.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петресников Сергей
г. Махарадзе ГССР, , ,
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петресников Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
заведующая ДК
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
10.04.1983
погибла в автокатастрофе