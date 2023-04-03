(Толстикова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Толстикова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1922

Дата смерти

10.04.1983

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1922

Отец: Толстиков Исай

Мать: Толстикова Макрина

Рождение ребёнка
09.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петресников Сергей

г. Махарадзе ГССР, , ,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петресников Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
заведующая ДК
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
10.04.1983
погибла в автокатастрофе
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