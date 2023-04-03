Толстиков Исай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстиков Исай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Бракосочетание
28.10.1916

Жена: Толстикова (Наумова) Макрина

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Толстиков Василий

Мать ребёнка: Толстикова (Наумова) Макрина

Рождение ребёнка
02.05.1922

Дочь: (Толстикова) Ирина

Мать ребёнка: Толстикова (Наумова) Макрина

Смерть
1977
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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