Толстиков Исай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1916
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1917
Сын: Толстиков Василий
Мать ребёнка: Толстикова (Наумова) Макрина
Рождение ребёнка
02.05.1922
Дочь: (Толстикова) Ирина
Мать ребёнка: Толстикова (Наумова) Макрина
Смерть
1977