Погудин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погудин Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1929

Дата смерти

03.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1902 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1929

Отец: Погудин Пётр Семёнович

Мать: Погудина Анна Андриановна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погудина Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
21.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погудина Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погудина Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погудина Валентина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погудина Валентина Яковлевна

Смерть
03.11.2002
Похороны
Неизвестно
Кладбище Село Ветошкино
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