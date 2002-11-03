Погудин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1929
Дата смерти03.11.2002
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1929
Отец: Погудин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
21.07.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.2002
Похороны
Неизвестно
Кладбище Село Ветошкино