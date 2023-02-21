Погудин Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1987
Дочь: Коновалова Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Погудина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
18.06.1989
Дочь: Смышляева Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Погудина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погудин Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Погудина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Погудин Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Погудина Зинаида Васильевна