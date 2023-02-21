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Погудин Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погудин Александр Петрович

Мать: Погудина Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
10.05.1987

Дочь: Коновалова Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Погудина Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
18.06.1989

Дочь: Смышляева Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Погудина Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Погудина Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погудин Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Погудина Зинаида Васильевна