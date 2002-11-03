Погудина (Токменинова) Анна Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1902
Рождение ребёнка
07.12.1929
Сын: Погудин Александр Петрович
Отец ребёнка: Погудин Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
09.12.1936
Дочь: Орлова Нина Петровна
Отец ребёнка: Погудин Пётр Семёнович
Лебяжский район Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погудин Пётр Семёнович
д.Заболотцы Лебяжского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погудин Пётр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно