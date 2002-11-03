Погудина (Токменинова) Анна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погудина (Токменинова) Анна Андриановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1902

Отец: Токменинов Андриан Федотович

Мать: Токменинова Марина Андреевна

Рождение ребёнка
07.12.1929

Сын: Погудин Александр Петрович

Отец ребёнка: Погудин Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
09.12.1936

Дочь: Орлова Нина Петровна

Отец ребёнка: Погудин Пётр Семёнович

Лебяжский район Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погудин Пётр Семёнович

д.Заболотцы Лебяжского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погудин Пётр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погудин Пётр Семёнович

Смерть
Неизвестно
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