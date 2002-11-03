Погудин Пётр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погудин Пётр Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1902 г.р.

Дети

1929 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погудин Семён Иванович

Мать: Погудина ?

Рождение ребёнка
07.12.1929

Сын: Погудин Александр Петрович

Мать ребёнка: Погудина Анна Андриановна

Рождение ребёнка
09.12.1936

Дочь: Орлова Нина Петровна

Мать ребёнка: Погудина Анна Андриановна

Лебяжский район Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погудина Анна Андриановна

д.Заболотцы Лебяжского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погудина Анна Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погудина Анна Андриановна

Смерть
Неизвестно
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