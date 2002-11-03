Погудин Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погудин Семён Иванович
Мать: Погудина ?
Рождение ребёнка
07.12.1929
Сын: Погудин Александр Петрович
Мать ребёнка: Погудина Анна Андриановна
Рождение ребёнка
09.12.1936
Дочь: Орлова Нина Петровна
Мать ребёнка: Погудина Анна Андриановна
Лебяжский район Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погудина Анна Андриановна
д.Заболотцы Лебяжского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погудина Анна Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно