Пигозина (Погудина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигозина (Погудина) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Погудин Александр Петрович

Мать: Погудина Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Пигозин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Пигозин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Пигозин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигозин Виталий Александрович

Отец ребёнка: Пигозин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигозин Александр