Пигозина (Погудина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Пигозин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Пигозин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Пигозин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пигозин Виталий Александрович
Отец ребёнка: Пигозин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пигозин Александр