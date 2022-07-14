Пигозин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигозин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Пигозина (Погудина) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пигозина) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Пигозина (Погудина) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пигозина) Анна Александровна

Мать ребёнка: Пигозина (Погудина) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигозин Виталий Александрович

Мать ребёнка: Пигозина (Погудина) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигозина (Погудина) Татьяна Александровна

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