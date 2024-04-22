Липеровская (Каптерева) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липеровская (Каптерева) Евгения Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.01.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.01.1884 ст.

Муж: Липеровский Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
ц. Сергиевская, что на Большой Дмитровке https://cgamos.ru/metric-books/203/203-771/203-771-65/ слайд 301
Рождение ребёнка
?.12.1887 ст.

Сын: Липеровский Лев Николаевич

Отец ребёнка: Липеровский Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.

Сын: Липеровский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Липеровский Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стейкер Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Липеровский Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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