Липеровская (Каптерева) Евгения Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1861 ст.
Бракосочетание
08.01.1884 ст.
ц. Сергиевская, что на Большой Дмитровке https://cgamos.ru/metric-books/203/203-771/203-771-65/ слайд 301
Рождение ребёнка
?.12.1887 ст.
Сын: Липеровский Лев Николаевич
Отец ребёнка: Липеровский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.
Сын: Липеровский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Липеровский Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стейкер Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Липеровский Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно