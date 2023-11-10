Липеровский Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.
Рождение ребёнка
?.12.1887 ст.
Сын: Липеровский Лев Николаевич
Мать ребёнка: Липеровская Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.
Сын: Липеровский Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Липеровская Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стейкер Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Липеровская Евгения Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно