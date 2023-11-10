Липеровский Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липеровский Николай Дмитриевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: Липеровский Дмитрий Дмитриевич

Мать: Липеровская Мария Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.12.1887 ст.

Сын: Липеровский Лев Николаевич

Мать ребёнка: Липеровская Евгения Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.12.1895 ст.

Сын: Липеровский Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Липеровская Евгения Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стейкер Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Липеровская Евгения Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липеровская Евгения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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