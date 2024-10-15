Липеровский Андрей Николаевич 16.12.1895 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Липеровский Андрей Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.12.1895 ст.

Дата смерти

05.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1895 ст.

Отец: Липеровский Николай Дмитриевич

Мать: Липеровская (Каптерева) Евгения Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липеровская (Кононова) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
03.07.1922

Сын: Липеровский Николай Андреевич

Мать ребёнка: Липеровская (Кононова) Надежда Александровна

Смерть
05.04.1954
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Похоронен: Москва, Ваганьковское кладбище Номер места (участка) захоронения: ЗИ/016/12.1/0512

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