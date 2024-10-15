Липеровский Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1895 ст.
Дата смерти05.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1895 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1922
Сын: Липеровский Николай Андреевич
Мать ребёнка: Липеровская (Кононова) Надежда Александровна
Смерть
05.04.1954
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Похоронен: Москва, Ваганьковское кладбище Номер места (участка) захоронения: ЗИ/016/12.1/0512