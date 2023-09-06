Липеровская Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липеровская Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Липеровский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Липеровский Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липеровский Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Липеровский Дмитрий Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липеровский Дмитрий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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