Липеровская Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Липеровский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Липеровский Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липеровский Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Липеровский Дмитрий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно