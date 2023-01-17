Трофим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Тимофей Леонтьевич
Мать: Ульяна Софониевна
Бракосочетание
09.05.1764
Жена: Евдокия Лаврентьевна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Агафия Трофимовна
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Агафия Трофимовна
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Устина Трофимовна
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
09.09.1781
Сын: Иван Трофимович
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно