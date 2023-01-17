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Трофим Тимофеевич

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Тимофей Леонтьевич

Мать: Ульяна Софониевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
09.05.1764

Жена: Евдокия Лаврентьевна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Агафия Трофимовна

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агафия Трофимовна

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Устина Трофимовна

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
09.09.1781

Сын: Иван Трофимович

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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