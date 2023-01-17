Ульяна Софониевна
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиМежду 1753 и 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Софон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.06.1736
Муж: Тимофей Леонтьевич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1737
Сын: Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Трофим Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
30.10.1746
Сын: Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1753 и 1762