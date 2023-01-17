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Ульяна Софониевна

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Место рождения

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Между 1753 и 1762

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Софон Иванович

Мать: не указана

Горка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
19.06.1736

Муж: Тимофей Леонтьевич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1737

Сын: Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Трофим Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
30.10.1746

Сын: Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Леонтьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1753 и 1762
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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