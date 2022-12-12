Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения09.09.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1781
Отец: Трофим Тимофеевич
Мать: Евдокия Лаврентьевна
Крещение
09.09.1781
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Той вотчины деревни Котляева крестьянин Сергей Зиновьев
Смерть
Неизвестно