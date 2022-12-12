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Иван Трофимович

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

09.09.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1781

Отец: Трофим Тимофеевич

Мать: Евдокия Лаврентьевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Крещение
09.09.1781
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемник | Той вотчины деревни Котляева крестьянин Сергей Зиновьев
Смерть
Неизвестно
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