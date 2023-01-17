Тимофей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Леонтий Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.06.1736
Жена: Ульяна Софониевна
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1737
Сын: Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Ульяна Софониевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Ульяна Софониевна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Трофим Тимофеевич
Мать ребёнка: Ульяна Софониевна
Рождение ребёнка
30.10.1746
Сын: Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ульяна Софониевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ульяна Софониевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ульяна Софониевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно