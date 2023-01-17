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Тимофей Леонтьевич

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Место рождения

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Леонтий Трофимович

Мать: не указана

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
19.06.1736

Жена: Ульяна Софониевна

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1737

Сын: Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Ульяна Софониевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Ульяна Софониевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Трофим Тимофеевич

Мать ребёнка: Ульяна Софониевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
30.10.1746

Сын: Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ульяна Софониевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ульяна Софониевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ульяна Софониевна

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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