Евдокия Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Лаврентий Минич
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1764
Муж: Трофим Тимофеевич
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Агафия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Агафия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Устина Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.09.1781
Сын: Иван Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно