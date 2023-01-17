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Евдокия Лаврентьевна

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Место рождения

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Лаврентий Минич

Мать: не указана

Котляево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.05.1764

Муж: Трофим Тимофеевич

Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Агафия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агафия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Устина Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
09.09.1781

Сын: Иван Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Тимофеевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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