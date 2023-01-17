Хорошавин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Доминика Ефимова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Соломона Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Доминика Ефимова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Доминика Ефимова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Доминика Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795