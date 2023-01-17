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Хорошавин Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Хорошавин Андрей Абросимович

Мать: Хорошавина Настасья Никифорова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Доминика Ефимова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Соломона Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Доминика Ефимова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Доминика Ефимова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Доминика Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Доминика Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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