Хорошавина Доминика Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Соломона Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795