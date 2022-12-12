Хорошавина Доминика Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Доминика Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Соломона Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Хорошавин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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