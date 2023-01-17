Хорошавина Настасья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина Настасья Никифорова

Хорошавина Настасья Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Мелания Андреевна

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Абросимович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Хорошавин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Абросимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Андрей Абросимович

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close