Хорошавин Андрей Абросимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Хорошавин Абросим Зотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Мелания Андреевна
Мать ребёнка: Хорошавина Настасья Никифорова
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Хорошавина Настасья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1782