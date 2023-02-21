Хорошавин Андрей Абросимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Андрей Абросимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Хорошавин Абросим Зотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Мелания Андреевна

Мать ребёнка: Хорошавина Настасья Никифорова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Хорошавин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавина Настасья Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Настасья Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1782
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