Полковникова (Коробейников) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полковникова (Коробейников) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

22.06.1854

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1854

Отец: Коробейников Николай Михайлович

Мать: Коробейникова Лидия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
12.11.1975

Дочь: Кашицына Лидия Геннадьевна

Отец ребёнка: Полковников Геннадий Дмитриевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1980

Сын: Полковников Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Полковников Геннадий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полковников Геннадий Дмитриевич

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