Полковникова (Коробейников) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1854
Рождение ребёнка
12.11.1975
Дочь: Кашицына Лидия Геннадьевна
Отец ребёнка: Полковников Геннадий Дмитриевич
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1980
Сын: Полковников Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Полковников Геннадий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно