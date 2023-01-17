Полковников Геннадий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолковников Геннадий Дмитриевич

Полковников Геннадий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1975

Дочь: Кашицына Лидия Геннадьевна

Мать ребёнка: Полковникова Татьяна Николаевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1980

Сын: Полковников Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Полковникова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полковникова Татьяна Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close