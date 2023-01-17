Полковников Геннадий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1975
Дочь: Кашицына Лидия Геннадьевна
Мать ребёнка: Полковникова Татьяна Николаевна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1980
Сын: Полковников Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Полковникова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно