Коробейников Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.12.1925
Дата смерти05.08.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1854
Дочь: Полковникова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Рождение
21.12.1925
Отец: Коробейников Михаил
Мать: Коробейникова ?
Бракосочетание
20.05.1950
Кармышево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Свидетельство о браке АО 107452 от 20.05.1950 г.
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Коробейников Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1960
Дочь: Батуева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1960
Дочь: Коробицина Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 25.05.1962
Сын: Коробейников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1964
Сын: Коробейников Павел Николаевич
Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна
Смерть
05.08.2006