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Коробейников Николай Михайлович

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Место рождения

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.12.1925

Дата смерти

05.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1854

Дочь: Полковникова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение
21.12.1925

Отец: Коробейников Михаил

Мать: Коробейникова ?

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.05.1950

Жена: Коробейникова Лидия Васильевна

Кармышево, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Свидетельство о браке АО 107452 от 20.05.1950 г.
Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Коробейников Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Кутерем, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1960

Дочь: Батуева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.03.1960

Дочь: Коробицина Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 25.05.1962

Сын: Коробейников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.08.1964

Сын: Коробейников Павел Николаевич

Мать ребёнка: Коробейникова Лидия Васильевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
05.08.2006
Пермь, Пермский, Пермский край
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