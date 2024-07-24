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Смирнов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Смирнов Василий Владимирович

Мать: Смирнова Павла Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Смирнов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Смирнов Павел Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Чинцова (Смирнова) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Лидия Васильевна

Смерть
1980

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