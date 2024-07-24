Смирнов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Смирнов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Смирнов Павел Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Чинцова (Смирнова) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Лидия Васильевна
Смерть
1980