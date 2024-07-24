Смирнов Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1964 г.р.
1950 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Смирнов Александр Васильевич

Мать: Смирнова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мария

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Вера

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