Смирнов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Мария
Рождение ребёнка
1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Вера