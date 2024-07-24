Смирнова Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиС 1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Сын: Смирнов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1955
Сын: Смирнов Павел Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Чинцова (Смирнова) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Васильевич
Смерть
С 1997