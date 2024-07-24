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Смирнова Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

С 1997

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Смирнов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1955

Сын: Смирнов Павел Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Чинцова (Смирнова) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Васильевич

Смерть
С 1997

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