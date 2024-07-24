Смирнов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1959 г.р.
1958 г.р.

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Смирнов Александр Васильевич

Мать: Смирнова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Шибаева) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Шибаева) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Мария

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