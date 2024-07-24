Смирнов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Шибаева) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Мария