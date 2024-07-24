Смирнова Павла Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти13.03.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Смирнов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Смирнов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Разживина (Смирнова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Молодцова (Смирнова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Самарина (Смирнова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Владимирович
Смерть
13.03.1959