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Смирнова Павла Сергеевна

Место рождения

Буй, город Буй, Костромская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

13.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Буй, город Буй, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Смирнов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Смирнов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Разживина (Смирнова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Молодцова (Смирнова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Самарина (Смирнова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Владимирович

Смерть
13.03.1959

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