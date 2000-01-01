Врочинская (Бигел) Каролина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Бигел/ Бычуль Игнатий
Мать: Бычуль Антонина
Рождение ребёнка
23.03.1867
Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич
д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Рождение ребёнка
08.10.1869
Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич
д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Рождение ребёнка
20.10.1872
Дочь: Екатерина Томашевна
Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич
д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно