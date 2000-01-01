Врочинская (Бигел) Каролина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врочинская (Бигел) Каролина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Бигел/ Бычуль Игнатий

Мать: Бычуль Антонина

Рождение ребёнка
23.03.1867

Сын: Врочинский Антон Фомич

Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Рождение ребёнка
08.10.1869

Сын: Врочинский Михаил Фомич

Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Рождение ребёнка
20.10.1872

Дочь: Екатерина Томашевна

Отец ребёнка: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

Смерть
Неизвестно
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