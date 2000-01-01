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Бигел/ Бычуль Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Врочинская Каролина Игнатьевна

Мать ребёнка: Бычуль Антонина

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бичуль Казимир Игнатьевич

Мать ребёнка: Бычуль Антонина

Ивейская волость Ошмянский уезд Виленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Францкевич Габриела

Мать ребёнка: Бычуль Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычуль Антонина

Смерть
Неизвестно
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