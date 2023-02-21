Бычуль (Быковская) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычуль (Быковская) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Врочинская Каролина Игнатьевна

Отец ребёнка: Бигел/ Бычуль Игнатий

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бичуль Казимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Бигел/ Бычуль Игнатий

Ивейская волость Ошмянский уезд Виленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Францкевич Габриела

Отец ребёнка: Бигел/ Бычуль Игнатий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бигел/ Бычуль Игнатий

Смерть
Неизвестно
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