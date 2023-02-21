Бычуль (Быковская) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Врочинская Каролина Игнатьевна
Отец ребёнка: Бигел/ Бычуль Игнатий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бичуль Казимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Бигел/ Бычуль Игнатий
Ивейская волость Ошмянский уезд Виленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Францкевич Габриела
Отец ребёнка: Бигел/ Бычуль Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно