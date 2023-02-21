Врочинский (Вронский?) Фома (Томаш) Томашевич
Место рожденияд. Врочина Белостокский уезда Гродненской губернии
Дата рождения1829
Дата смерти02.05.1908
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Врочинский Томаш
Мать: Врочинская Юлия
д. Врочина Белостокский уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Серафима Томашевна
Мать ребёнка: Врочинская Юлия
д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни
Рождение ребёнка
1854
Сын: Врочинский Адольф Томашевич
Мать ребёнка: Врочинская Юлия
д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Рыбак Казимира Томашевна
Мать ребёнка: Врочинская Юлия
д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни
Рождение ребёнка
23.03.1867
Мать ребёнка: Врочинская Каролина Игнатьевна
д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Рождение ребёнка
08.10.1869
Мать ребёнка: Врочинская Каролина Игнатьевна
д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Рождение ребёнка
20.10.1872
Дочь: Екатерина Томашевна
Мать ребёнка: Врочинская Каролина Игнатьевна
д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Врочинская Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1908
дер. Мягкова Табаринской волости
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Табаринское кладбище