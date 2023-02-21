Врочинский (Вронский?) Фома (Томаш) Томашевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВрочинский (Вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

Врочинский (Вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

avatar

Место рождения

д. Врочина Белостокский уезда Гродненской губернии

Дата рождения

1829

Дата смерти

02.05.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Врочинский Томаш

Мать: Врочинская Юлия

д. Врочина Белостокский уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Серафима Томашевна

Мать ребёнка: Врочинская Юлия

д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни
Рождение ребёнка
1854

Сын: Врочинский Адольф Томашевич

Мать ребёнка: Врочинская Юлия

д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губернии
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Рыбак Казимира Томашевна

Мать ребёнка: Врочинская Юлия

д. Врочина Белостокского уезда Гродненской губерни
Рождение ребёнка
23.03.1867

Сын: Врочинский Антон Фомич

Мать ребёнка: Врочинская Каролина Игнатьевна

д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Рождение ребёнка
08.10.1869

Сын: Врочинский Михаил Фомич

Мать ребёнка: Врочинская Каролина Игнатьевна

д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Рождение ребёнка
20.10.1872

Дочь: Екатерина Томашевна

Мать ребёнка: Врочинская Каролина Игнатьевна

д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Врочинская Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Врочинская Каролина Игнатьевна

Смерть
02.05.1908
дер. Мягкова Табаринской волости
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Табаринское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close