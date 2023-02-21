Врочинский Михаил Фомич
Место рожденияд. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Дата рождения08.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1869
д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Рождение ребёнка
01.05.1900
Сын: Врочинский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Врочинская Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1901
Дочь: Янина Михайловна
Мать ребёнка: Врочинская Юлия Ивановна
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
13.04.1904
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Врочинская Юлия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Врочинская Юлия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Смерть
Неизвестно