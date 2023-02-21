Врочинский Михаил Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВрочинский Михаил Фомич

Врочинский Михаил Фомич

avatar

Место рождения

д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа

Дата рождения

08.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1869

Отец: Врочинский (вронский?) Фома (Томаш) Томашевич

Мать: Врочинская Каролина Игнатьевна

д. Дубинка Красноярской волости Ишимского округа
Рождение ребёнка
01.05.1900

Сын: Врочинский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Врочинская Юлия Ивановна

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.12.1901

Дочь: Янина Михайловна

Мать ребёнка: Врочинская Юлия Ивановна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
13.04.1904

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Врочинская Юлия Ивановна

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Врочинская Юлия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close