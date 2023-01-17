Врочинская (Хилькевич) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врочинская (Хилькевич) Юлия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Хилькевич Ян Юрьевич

Мать: Хилькевич Эмилия

Рождение ребёнка
01.05.1900

Сын: Врочинский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Врочинский Михаил Фомич

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.12.1901

Дочь: Янина Михайловна

Отец ребёнка: Врочинский Михаил Фомич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
13.04.1904

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Врочинский Михаил Фомич

Дубынка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Врочинский Михаил Фомич

Смерть
Неизвестно
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