Врочинская (Хилькевич) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Хилькевич Ян Юрьевич
Мать: Хилькевич Эмилия
Рождение ребёнка
01.05.1900
Сын: Врочинский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Врочинский Михаил Фомич
Рождение ребёнка
01.12.1901
Дочь: Янина Михайловна
Отец ребёнка: Врочинский Михаил Фомич
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
13.04.1904
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Врочинский Михаил Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно