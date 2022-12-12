Хилькевич (Зброженякевич/ Божникевич/ Збожникевич/ Зборникевич) Эмилия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1857
Сын: Хилькевич Кароль-Мартин Янович
Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич
Деревня Сосновка Бышевского прихода Луцко-Житомирской Епархии
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Врочинская Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бронислава Яновна
Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Яновна
Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хилькевич Мечислав Янович
Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадэ Мария Яновна
Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хилькевич Ян Юрьевич
Смерть
Неизвестно