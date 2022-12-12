Хилькевич (Зброженякевич/ Божникевич/ Збожникевич/ Зборникевич) Эмилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилькевич (Зброженякевич/ Божникевич/ Збожникевич/ Зборникевич) Эмилия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1857

Сын: Хилькевич Кароль-Мартин Янович

Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич

Деревня Сосновка Бышевского прихода Луцко-Житомирской Епархии
Рождение ребёнка
1868

Сын: Хилькевич Зыгмунт Янович

Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Врочинская Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бронислава Яновна

Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Яновна

Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хилькевич Мечислав Янович

Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадэ Мария Яновна

Отец ребёнка: Хилькевич Ян Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилькевич Ян Юрьевич

Смерть
Неизвестно
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