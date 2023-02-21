Шадэ (Хилькевич) Мария Яновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хилькевич Ян Юрьевич
Мать: Хилькевич Эмилия
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ядвига Станиславовна
Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шадэ Людвиг Станиславович
Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович
с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шадэ Болеслав Станиславович
Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович
Абатский р-н, Тюменская обл., Россия
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович
Рождение ребёнка
31.03.1900
Дочь: Мария Станиславовна
Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович
с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шадэ Кароль Станиславович
Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Паулина Станиславовна
Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович
с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно