Шадэ (Хилькевич) Мария Яновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадэ (Хилькевич) Мария Яновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хилькевич Ян Юрьевич

Мать: Хилькевич Эмилия

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ядвига Станиславовна

Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шадэ Людвиг Станиславович

Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович

с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Рождение ребёнка
1894

Сын: Шадэ Болеслав Станиславович

Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович

Абатский р-н, Тюменская обл., Россия
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шадэ Szade Эмилия Emilia

Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович

Рождение ребёнка
31.03.1900

Дочь: Мария Станиславовна

Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович

с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шадэ Кароль Станиславович

Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Паулина Станиславовна

Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шадэ Ян Станиславович

Отец ребёнка: Шадэ Станислав Людвикович

с. Конево Крутинского р-на Омской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадэ Станислав Людвикович

Смерть
Неизвестно
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